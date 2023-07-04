Akıllı saat ile gelen mucize: O hastalığı 7 yıl önceden tespit edebiliyor

2013 ve 2016 yılları arasında kullanıcıların bir hafta boyunca hareket hızlarını ölçen araştırmacılar, kimlerin Parkinson hastalığına yakalanacağını başarıyla tahmin etti. Bilim insanları, bunun yaygın bir şekilde erken teşhis için kullanılan bir yöntem haline gelmesini umuyor.