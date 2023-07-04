Akıllı saat ile gelen mucize: O hastalığı 7 yıl önceden tespit edebiliyor
Bilim insanları Parkinson hastalığı ile ilgili çok önemli bir araştırmaya imza aettı. Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları akıllı saatlerin Parkinson hastalığını 7 yıl önce tespit edebildiğini belirledi.
Yapılan yeni bir araştırma akıllı saatlerin çok önemli bir yararını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre akıllı saatler Parkinson hastalığını ilk belirtiler görülmeye başlamadan yedi yıl önce tespit edebiliyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Cardiff Üniversitesi’nde bunama üzerine araştırmalar yapan UK Dementia Research Institute, bu araştırma için 103 bin 712 kişinin akıllı saat verilerini yapay zeka kullanarak analiz etti.
2013 ve 2016 yılları arasında kullanıcıların bir hafta boyunca hareket hızlarını ölçen araştırmacılar, kimlerin Parkinson hastalığına yakalanacağını başarıyla tahmin etti. Bilim insanları, bunun yaygın bir şekilde erken teşhis için kullanılan bir yöntem haline gelmesini umuyor.
Bilimsel dergi Nature Bedicine’de yayımlanan makalenin yazarları, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu, başka bilim insanlarının da dünyanın farklı bölgelerindeki akıllı saat kullanıcılarının verilerini benzer bir şekilde inceleyerek bu yöntemi test edebileceğini aktarıyor.