6 belirtiyle kendini ele veriyor: Tiroid kanseri için bilinmesi gerekenler
Kadınlarda daha sık görülen tiroid kanseri modern görüntüleme teknikleriyle kısa sürede teşhis edilebiliyor. Ancak vücutta tespit edilen belirtiler tiroid kanserinin teşhisinde ve tedavisinde zaman kazandırıyor.
Tiroid kanseri tüm kanserlerin %3'nü oluşturuyor. Yapılan araştırmalar 2020 yılında 586 bin yeni hastaya tiroid kanseri tanısı konulduğunu gösteriyor. Tiroid kanseri görülme sıklığı her geçen yıl giderek artarken, kadınlarda erkeklere oranla daha sık ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Ayşegül Kargı, tiroid kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Tiroid bezi boynun ön kısmında yer alan bir iç salgı bezidir ve tiroid kelebek şeklinde bir organdır. Tiroid bezi, tiroid hormonu salgılar ve kana verir. Tiroid hormonları kan basıncını, kalp hızını, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenleyen hormonlardır. Tiroid kanseri, tiroid bezi dokularında kanserli hücrelerin oluşması sonucunda gelişir. Kesin nedeni bilinmese de; genetik mutasyonlar, yetersiz iyot alımı ve yüksek radyasyona maruz kalmak tiroid kanseri görülme sıklığını artırmaktadır.
Tiroid kanseri belirtileri şu şekilde olabilir:
Tiroid bezinde ortaya çıkan şişlik
Bezde büyüme
Tiroidin şişmesine bağlı ses kısıklığı
Yutmada güçlük
Nefes darlığı
Öksürük
Doğru tanı için modern görüntüleme yöntemlerinden yararlanılıyor
Tanıda görüntüleme yöntemi olarak ultrason ve sintigrafik yöntemler kullanılılır. Ultrasonda nodüler lezyonun sınırlarının düzensiz oluşu, mikrokalsifikasyon, hipoekoik görünüm, yaygın damarlanma tiroid kanseri olasılığını düşündürür. Biyopsi ile kanser teşhisi doğrulanmalıdır. Takiben vücuttaki yayılım tespit etmek amaçlı PET BT kullanılmaktadır.