'Yasak Elma'dan izleyicisine kötü haber: Şevval Sam açıkladı
Yasak Elma dizisiyle ilgili final iddiaları resmen doğrulandı. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın final tarihini dizide Ender'e can veren Şevval Sam açıkladı
Pazartesi akşamları FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin 7.sezonda da ekranda olacağına yönelik iddialar vardı. Bu iddialar ne yapım şirketi nede oyuncular tarafından doğrulanmamıştı.
FOX TV YETER DEDİ
İddialara göre artık FOX TV yönetimi her şeyi tadında bırakmak istiyor. Yasak Elma dizisi bu sezon final yaparak ekranlara veda edecek Haziran ayında dizinin final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SEYİRCİLER ÇOK ÜZÜLDÜ
Yasak Elma'nın final yapacağı haberlerine seyirciler çok üzülmüştü. Final iddialarını doğrulayan isim ise dizide Ender karakterine can veren Şevval Sam oldu.
Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre dizinin Ender'i Şevval Sam geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.