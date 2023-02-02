Yalı Çapkını’nda seyirci baskısı senaryo değiştirtti: Apar topar yeni sahne çekildi
Yalı Çapkını dizisinin 20. bölümünün senaryosunda son dakika revize yapıldı.
Her hafta cuma günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Dizinin 20. bölümü merakla beklenirken, şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Yalı Çapkını dizisinin fanları haftalardır senaryoda Pelin (Buçe Buse Kahraman) karakterinin hikâyesinin çıkarılmasından rahatsızdı ve sosyal medyada “metres” sıfatını kullanarak karaktere hakaret içerikli sözler sarf ediyordu. Bu hafta son dakika bir gelişme oldu ve dizinin bölüm finali değiştirildi.
İlk finalde Ferit’in İfakat’la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmesi istediği sahneler vardı. Üstelik bu sözlere Seyran kapıda kulak misafiri oluyordu.
Seyircilerin sosyal medya baskısı başarılı oldu ve diziye revize sahne yazıldı. Final apar topar değiştirildi. Seyran’ın yalıyı basıp Pelin’in saçına yapıştığı sahne çekildi.