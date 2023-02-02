Yalı Çapkını’nda seyirci baskısı senaryo değiştirtti: Apar topar yeni sahne çekildi

Yalı Çapkını dizisinin fanları haftalardır senaryoda Pelin (Buçe Buse Kahraman) karakterinin hikâyesinin çıkarılmasından rahatsızdı ve sosyal medyada “metres” sıfatını kullanarak karaktere hakaret içerikli sözler sarf ediyordu. Bu hafta son dakika bir gelişme oldu ve dizinin bölüm finali değiştirildi.