Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İKİ İSİM AYRILDI

Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene çok zor geçeceğini Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli."