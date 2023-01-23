Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi
Survivor 2023 tüm hızıyla başladı. Yarışmacılar bugün dokunulmazlık için mücadele etti. Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından iki ismin yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Yeni kural ise yarışmacıları şoke etti.
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. İlk oyunu Ünlüler takımı kazandı. Daha sonra erkek yarışmacılar parkura çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu son tura kaldı. Son turu Gönüllüler kazandı.
Acun Ilıcalı, "Gönüllüler çok iyi başladı, Ünlüler bugün tam anlamıyla biz buradayız dediler ama onlar açısından üzücü bir şekilde tekrar Ünlülerin konseyinde birlikteyiz. Açıklayacağım bazı konular var." dedi.
ÜNLÜLER TAKIMINDAN İKİ İSİM AYRILDI
Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene çok zor geçeceğini Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli."
"Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda."