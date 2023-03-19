Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor
Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması üzerine hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayeti dizi oluyor.
Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, gazeteci Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin dizi olacağını duyurdu.
Siyasi suikastların özellikle İtalya'da birçok dizi ve filme konu olduğuna dikkat çeken Koloğlu, sanat camiasından aldığı duyumları paylaştı.
Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın infilak etmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Suikastın arkasında CIA ve MOSSAD dahil birçok istihbarat teşkilatının bulunduğu öne sürüldü.