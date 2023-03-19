Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor

Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması üzerine hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayeti dizi oluyor.

Uğur Mumcu
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Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor - Resim: 1

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, gazeteci Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin dizi olacağını duyurdu.

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Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor - Resim: 2

Siyasi suikastların özellikle İtalya'da birçok dizi ve filme konu olduğuna dikkat çeken Koloğlu, sanat camiasından aldığı duyumları paylaştı.

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Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor - Resim: 3

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın infilak etmesi sonucunda hayatını kaybetti.

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Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor - Resim: 4

Suikastın arkasında CIA ve MOSSAD dahil birçok istihbarat teşkilatının bulunduğu öne sürüldü.

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