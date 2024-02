Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı

1. Kar Kardeşliği

The Orphanage and A Monster Calls filmlerinin yönetmeni J.A. Bayona’nın Venedik Film Festivali’nin kapanışında gösterilen son filmi, 1972’de And Dağları’nda düşen bir uçağın hayatta kalan yolcularının benzersiz hikâyesini anlatıyor. Uruguay Hava Kuvvetleri’nin 571 numaralı uçuşu, bir ragbi takımını Uruguay’dan Şili’ye götürecekti. Ancak 45 kişi taşıyan uçak gezegenin en zorlu, en yaşanmaz yerlerinden birine düşünce hayatta kalan 29 kişi ölmemek içi akla bile gelmeyecek çarelere başvurmak zorunda kaldı. Bazı sahneleri kazanın yaşandığı noktada çeken Bayona “Kar Kardeşliği yaşamın olmadığı bir yer hakkında. Ve bu ölü, düşmanca yerde yaşamı yeniden ortaya çıkarmak gerekiyor” diyor. Kar Kardeşliği İspanya'nın Oscar adayı oldu.