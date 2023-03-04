Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı desteklemediklerini bildirdi. Akşener ayrıca milletin sesine kulak vermek gerektiğini söyleyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Akşener'in açıklamaları gazetelerde nasıl yer aldı?
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun görüşüldüğü Altılı Masa toplantısında 5 liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olması konusunda görüş bildirdiğini, partisinin önerdiği aday belirleme yöntemlerinin reddedildiğini söylerken, "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla Altlılı Masa, artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" diye konuştu. Akşener, "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" diyerek, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya davet etti.
Akşener'in çıkışı, gazetelerin manşetlerinde yer aldı.
İşte 4 Mart 2023 gazete manşetleri...