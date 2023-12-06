Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım
Time Magazine, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı. Listede yer alan yapımlar dikkat çekti.
2023 yılı diziseverler için oldukça hareketli geçerken, Time Magazine de yılın en iyi 10 yapımını listeledi. Zirvedeki yapım ise şaşırttı.
İşte Time Magazine'in hazırladığı o liste:
10. Poker Face
Başrollerinde Natasha Lyonne, Benjamin Bratt ve Simon Helberg'ün yer aldığı dizide Charlie, birinin yalan söylediğini anlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir ve Charlie, çözmesi gereken garip suçlarla karşılaşır.
9. The Other Two
Kadrosunda Drew Tarver, Heléne Yorke ve Case Walker gibi isimlerin yer aldığı dizi, aktör Cary ile eski bir profesyonel dansçı olan Brooke’un hikayesini konu ediyor.
8. Dead Ringers
Alice Birch'ün yaratıcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Rachel Weisz, Britne Oldford ve Jennifer Ehle yer alıyor. Dizide ikiz jinekologlar kadınların doğum yapma şeklini değiştirmek için kısır kadınlar üstünde deneyler yapar.
7. Telemarketers
Eski telefonla pazarlama şirketi çalışanları Pat Pespas ve Sam Lipman-Stern'in, kendilerini Amerikan kapitalizminin çirkin yüzüne ve müşteri güveninin kötüye kullanılmasına dair sarsıcı bir bakışın izinde bulan iki uzun süreli ofis arkadaşını takip ediyor.
6. The Curse
Çocuk sahibi olmaya çalışan yeni evli çift bir realite şovuna katıldıkları için hayatları 7/24 filme alınınca ilişkileri gün geçtikçe bozulur.
5. BEEF
Beef, mali sorunları olan hüsrana uğramış bir müteahhit olan Danny Cho ile evli ve Danny'den çok farklı bir gerçekliğe sahip başarılı bir iş kadını olan Amy Lau'yu takip ediyor. İkilinin yolu, trafikte yaşanan bir yanlış anlaşılmanın ardından beklenmedik bir şekilde kesişir. Olayın yarattığı öfke ve intikam arzusu yavaş yavaş zihinlerini tüketmeye ve hayatlarına kaotik sonuçlar getirmeye başlar.
4. Rain Dogs
Listenin dördüncü sırasında yer alan dizi, kendisi ve kızının geçimini sağlamaya çalışan bekar bir annenin hikayesini konu ediyor.
3. I'm a Virgo
I'm a Virgo, 4,5 metre boyunda genç bir siyah olan Cootie’nin reşit olma yolculuğunu konu ediyor. Cootie'yi düşman bir dünyadan korumak için, evlat edinen ailesi onu dünyadan saklamış ve evlerinden çıkmasına asla izin vermemiştir. Cootie nihayet dışarı çıktığında, ilk kez toplumun güzelliklerini ve çelişkilerini deneyimlemeye başlar.
2. Reservation Dogs
Oklahoma'da yaşayan genç yerlilerin Kaliforniya'ya gelebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. Ama para biriktirme serüvenlerinde başlarına bin bir türlü talihsizlik gelecektir.
1. Succession
Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.