Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım

5. BEEF

Beef, mali sorunları olan hüsrana uğramış bir müteahhit olan Danny Cho ile evli ve Danny'den çok farklı bir gerçekliğe sahip başarılı bir iş kadını olan Amy Lau'yu takip ediyor. İkilinin yolu, trafikte yaşanan bir yanlış anlaşılmanın ardından beklenmedik bir şekilde kesişir. Olayın yarattığı öfke ve intikam arzusu yavaş yavaş zihinlerini tüketmeye ve hayatlarına kaotik sonuçlar getirmeye başlar.