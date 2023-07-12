TikTok'ta en çok takipçisi olan isimler belli oldu: Listede bir Türk fenomen de var!
Sosyal medya platformu TikTok'ta en çok takipçiye sahip olan isimler açıklandı. Listede Türkiye'den de bir isim dahil oldu. İşte en çok takipçisi olan 10 isim...
Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platformların başında gelen TikTok'ta en çok takipçiye sahip isimler belli oldu. Bir Türk fenomenin de yer aldığı liste şöyle:
10. Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 71,1 milyon
9. Burak Özdemir (CZN Burak)
Takipçi sayısı: 71,7 milyon
8. Will Smith
Takipçi sayısı: 73,1 milyon