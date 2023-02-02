Survivor'da iki diskalifiye birden! Sebebi şaşkına çevirdi

Survivor All Star Yunanistan'daki konseyde iki yarışmacı birden diskalifiye edildi. Nedeni izleyicileri şaşırttı.

Survivor
Survivor'da iki diskalifiye birden! Sebebi şaşkına çevirdi - Resim: 1

Survivor All Star Yunanistan yarışmacıları Asimina Chatziandreou ve Katerina Dalaka'nın diskalifiyesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

1 4
Survivor'da iki diskalifiye birden! Sebebi şaşkına çevirdi - Resim: 2

Dalaka ve Asimina, yarışmaya cep telefonu soktukları gerekçesiyle Survivor yönetimi tarafından diskalifiye edildi.

2 4
Survivor'da iki diskalifiye birden! Sebebi şaşkına çevirdi - Resim: 3

2019 şampiyonu Katerina Dalaka ve 2022 finalisti Asimina Chatziandreou'nun yarışmadan gönderilmesi, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

3 4
Survivor'da iki diskalifiye birden! Sebebi şaşkına çevirdi - Resim: 4

Kullanıcılar, ''İki şampiyon adayına da yazık olmuş'', ''Katerina'ya hiç yakıştıramadım'' ve ''Adaya telefon getirmek akıl işi değil'' gibi yorumlar yaptı.

4 4