Star TV dizisinde deprem: Başrol dahil 6 oyuncu birden ayrıldı

HÜLYA ŞEN: BİRAZ ZAMANSIZ OLDU

Çöp Adam dizisinde "Nesrin" karakterini oynayan Hülya Şen de ekibe veda ederek yaptığı paylaşımda "Canım Nesrin biraz zamansız olsa da gidişin, yiyecek ekmeğin vardır diye düşünüyorum başka yalılarda. Birçok kişi 'kaç yılın Nesrin'isin niye tencere tava taşıyorsun' dese de ben sana hiç o gözle bakmadım. Ayrıca yılların edinilmiş tecrübelerin ispata ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden sen benim ve arkadaşlarımın kıymetlisiydin. Bu yolculukta yanımda olan bütün oyuncu ve ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sezonda yolunuz açık reytinginiz bol olsun" ifadelerini kullandı.