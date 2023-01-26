Squid Game yarışmasına katılanlar anlattı: "Bazıları sürünüyordu..."
Netflix, rekor kıran dizi Squid Game’den uyarlanan reality şovunun çekimleri sırasında üç kişinin tıbbi tedavi gördüğünü doğruladı. Platform, bir yarışmacının programda herkesin gerildiğini iddia etmesi üzerine "ciddi yaralanma iddialarının doğru olmadığını" söyledi.
The Guardian’da yer alan habere göre, Squid Game: The Challenge, çok sevilen Güney Kore kurgusal dramasında olduğu gibi 456 yarışmacının büyük bir nakit ödül için yarıştığını gösterecek.
Realite şovu şu anda Birleşik Krallık'taki Bedfordshire'daki eski bir RAF üssü olan Cardington Studios'ta çekiliyor.
The Sun, ilk oyun olan Red Light, Green Light'ta yarışırken stüdyodaki soğuk hava nedeniyle birden fazla kişinin tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu iddia eden ismini vermeyen bir yarışmacıyla konuştu.
İsmi açıklanmayan yarışmacı Sun'a, "Hipotermi başlasa bile, o zaman insanlar mümkün olduğu kadar uzun süre kalmaya istekliydi çünkü hatta çok fazla para vardı" dedi. "Pek çoğu hareket etmemeye kararlıydı, bu yüzden orada çok uzun süre durdular. Milyoner olacaklarını düşünerek gelenler oldu ama gözyaşları içinde ayrıldılar."