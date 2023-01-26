Squid Game yarışmasına katılanlar anlattı: "Bazıları sürünüyordu..."

İsmi açıklanmayan yarışmacı Sun'a, "Hipotermi başlasa bile, o zaman insanlar mümkün olduğu kadar uzun süre kalmaya istekliydi çünkü hatta çok fazla para vardı" dedi. "Pek çoğu hareket etmemeye kararlıydı, bu yüzden orada çok uzun süre durdular. Milyoner olacaklarını düşünerek gelenler oldu ama gözyaşları içinde ayrıldılar."