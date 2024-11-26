Sözcü'de Neler Oluyor? Bir İsim Daha Apar Topar Ayrıldı
Sözcü grubunda beklenmedik veda. Yıllardır gazetede çalışan isim veda etti.
Gerçek Gündem - Son dönemde Sözcü'de peş peşe vedalar yaşanıyor. Çok sayıda üst düzey isim ve yazarın veda ettiği Sözcü'den bir isim daha ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeynep Kaplan vedasını şu sözlerle duyurdu;
2019 yılında genç bir üniversite mezunu olarak mesleğe ilk adımımı Sözcü Gazetesi’nde attım. 2020’den bu yana emek verdiğim Sözcü’den ayrılma kararı aldım. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugün orada olan ya da olmayan meslekteki büyüklerime teşekkür ederim.
ÇOK SAYIDA EDİTÖR YOLLARINI AYIRDI
Sözcü'nün internet sitesinde görev yapan çok sayıda editörün kurumla yollarını ayırdığı öğrenildi.
SONER YALÇIN'DA AYRILANLAR ARASINDAYDI
Son kez Sözcü TV'de köşe yazısı yazan Soner Yalçın, "Türkiye'ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir. Ve fakat ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olmayacağım... Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız. Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.