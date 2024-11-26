Sözcü'de Neler Oluyor? Bir İsim Daha Apar Topar Ayrıldı

Gerçek Gündem - Son dönemde Sözcü'de peş peşe vedalar yaşanıyor. Çok sayıda üst düzey isim ve yazarın veda ettiği Sözcü'den bir isim daha ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeynep Kaplan vedasını şu sözlerle duyurdu;

2019 yılında genç bir üniversite mezunu olarak mesleğe ilk adımımı Sözcü Gazetesi’nde attım. 2020’den bu yana emek verdiğim Sözcü’den ayrılma kararı aldım. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugün orada olan ya da olmayan meslekteki büyüklerime teşekkür ederim.