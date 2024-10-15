Sözcü'de Beklenmedik Kriz! Apar Topar Ekran Yüzü Veda Etti
Sözcü TV haber merkezinde beklenmedik veda. Ünlü ekran yüzü kanalla yollarını ayırdı.
Sözcü TV’ye 2024'ün Şubat ayında KRT'den transfer olan Savaş Kerimoğlu kanala apar topar veda etti.
Son dönemde transferle gündeme gelen Sözcü TV bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi. Medyaradar'ın aktardığı habere göre; Sözcü TV’ye 2024'ün Şubat ayında KRT'den transfer olan Savaş Kerimoğlu, 6 ay süren ekran yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu.
Kerimoğlu, Sözcü TV'de önceleri sadece hafta sonları sabah haberlerini sunarken daha sonra haftanın beş günü 'Sözcü İle Uyanma Vakti' isimli programla seyirciyle buluşmaktaydı.
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Kerimoğlu ayrılığını, "Neredesin, niye yoksun diye soran pek çok dostumuz olmuş. Sağ olsun herkese teşekkür ediyorum. Merak edenler var. Merak edilecek bir şey yok. Sadece sabahları artık birlikte olamayacağız. Buralarda birlikte olabiliriz. Bugüne kadar bana destek veren, benimle birlikte olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sözcü Televizyonu yönetimine de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Emek veren çok sayıda kardeşim, dostum, arkadaşım vardı. Onların da emeklerine sağlık diyorum. Bundan böyle uyanma vakti ya da sabah programında yokum. Kendinize çok iyi bakın. Bir yerde mutlaka bir şekilde görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun." sözleriyle duyurdu.