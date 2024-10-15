Sözcü'de Beklenmedik Kriz! Apar Topar Ekran Yüzü Veda Etti

Kerimoğlu ayrılığını, "Neredesin, niye yoksun diye soran pek çok dostumuz olmuş. Sağ olsun herkese teşekkür ediyorum. Merak edenler var. Merak edilecek bir şey yok. Sadece sabahları artık birlikte olamayacağız. Buralarda birlikte olabiliriz. Bugüne kadar bana destek veren, benimle birlikte olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sözcü Televizyonu yönetimine de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Emek veren çok sayıda kardeşim, dostum, arkadaşım vardı. Onların da emeklerine sağlık diyorum. Bundan böyle uyanma vakti ya da sabah programında yokum. Kendinize çok iyi bakın. Bir yerde mutlaka bir şekilde görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun." sözleriyle duyurdu.