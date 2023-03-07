Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar!

TİAK Televizyon İzleyici Ölçümü İzleme Davranışları 2022 Yılına Genel Bakış raporu yayınlandı. '10 Yılın En Çok İzlenen Programları' (2012 - 2022 ) belli oldu.

Son Güncelleme:
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! - Resim: 1

TİAK Televizyon İzleyici Ölçümü İzleme Davranışları 2022 Yılına Genel Bakış raporu yayınlandı.

1 14
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! - Resim: 2

'10 Yılın En Çok İzlenen Programları' (2012 - 2022) da belli oldu.

2 14
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! - Resim: 3

Listenin ilk 10'unda yer alan yapımlar şöyle:

3 14
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! - Resim: 4

10) Sen Anlat Karadeniz  (Atv / 7.03.2018) %18.55

4 14