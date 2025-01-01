Reytinglerde Çakılınca Fişleri Çekildi... 13 Dizi Erken Final Yaptı
Eylül ayından bu yana toplam 13 dizi erken final yaptı. Ekonomik kriz ve azalan reklam gelirleri nedeniyle, hem yeni başlayan hem de geçen sezondan kalan birçok dizi ekranda tutunamadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dizi dünyası ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Reytinglerin düşmesi nedeniyle reklam gelirlerinin azalması sonucu çok sayıda dizi erken final kararı aldı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sezon erken final yapan dizi sayısı 13 oldu. Bu dizilerin 8’i yeni başlayan “Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Güzel Aşklar Diyarı”, “Karadut”, “Gizli Bahçe”, “Kalpazan”, “Aşk Evlilik Boşanma” ve “Holding” oldu.
Diğer 5 dizi ise geçen sezondan kalan “Taş, Kağıt Makas”, “Kirli Sepeti”, “Kara Ağaç”, “Yalan” ve “Yabani” dizileri.
Yabani’nin geçen hafta yapması planlanan final tarihi RTÜK’ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle yeni yıla kaldı.