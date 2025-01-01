Reytinglerde Çakılınca Fişleri Çekildi... 13 Dizi Erken Final Yaptı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sezon erken final yapan dizi sayısı 13 oldu. Bu dizilerin 8’i yeni başlayan “Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Güzel Aşklar Diyarı”, “Karadut”, “Gizli Bahçe”, “Kalpazan”, “Aşk Evlilik Boşanma” ve “Holding” oldu.