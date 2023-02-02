Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin ilerleyen bölümlerinde ses getiren bir vedanın yaşanacağı konuşuluyor.
Shtisel dizisinden uyarlama olan Ömer dizisi, sıra dışı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.
Kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisiyle ilgili üzen bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde 4. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisinde ortalık karıştı. Kendisinden yaşça büyük olan Gamze'yi sevdiği için ailesi tarafından baskı gören Ömer, tüm sınırları kaldırmak için Gamze'ye evlenme teklifi etti.
Ömer'in evlilik teklifini geri çeviren Gamze, yaşadığı bunalım sonrası Ömer'den uzaklaşma kararı aldı.