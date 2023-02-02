Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin ilerleyen bölümlerinde ses getiren bir vedanın yaşanacağı konuşuluyor.

Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor - Resim: 1

Shtisel dizisinden uyarlama olan Ömer dizisi, sıra dışı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. 

1 8
Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor - Resim: 2

Kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisiyle ilgili üzen bir iddia ortaya atıldı.

2 8
Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde 4. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisinde ortalık karıştı. Kendisinden yaşça büyük olan Gamze'yi sevdiği için ailesi tarafından baskı gören Ömer, tüm sınırları kaldırmak için Gamze'ye evlenme teklifi etti.

3 8
Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor - Resim: 4

Ömer'in evlilik teklifini geri çeviren Gamze, yaşadığı bunalım sonrası Ömer'den uzaklaşma kararı aldı.

4 8