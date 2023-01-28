Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi: 'Ortalık karışık, vaziyet alın'

"Anadolu Ajansı, tarihinde ilk defa seçim günü bir YouTube kanalı ile veri paylaşacak. O da biziz. Yani ana akım medyadan geri kalmayacağız. Ayrıca merkezlerinde bir muhabirimiz de hazır bulunacak. Şaşırtıcı ama güzel bir gelişme. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette birçok veri kaynağımız var. Bu izin ayrıca önemliydi"