Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi: 'Ortalık karışık, vaziyet alın'
YouTube'daki Babala TV kanalında yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde olan Oğuzhan Uğur, Mayıs ayındaki seçimle ilgili yaptıkları anlaşmayı duyurdu. Uğur'a Cüneyt Özdemir'den yanıt gelince Dilara Gönder de konuya dahil oldu.
Mevzular Açık Mikrofon'da siyasi liderleri ve parti temsilcileri ağırlayan ve programları uzun süre gündemden düşmeyen YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için hazırlıklara başladı.
"ANA AKIM MEDYADAN GERİ KALMAYACAĞIZ"
Seçim akşamı özel bir yayın yapacaklarını duyuran Oğuzhan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Ajansı, tarihinde ilk defa seçim günü bir YouTube kanalı ile veri paylaşacak. O da biziz. Yani ana akım medyadan geri kalmayacağız. Ayrıca merkezlerinde bir muhabirimiz de hazır bulunacak. Şaşırtıcı ama güzel bir gelişme. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette birçok veri kaynağımız var. Bu izin ayrıca önemliydi"
"BİR SIKINTI OLURSA BİZİM CANLI YAYINA BAĞLANABİLİRSİN"
YouTube'da uzun süredir yayınlar yapan ve seçimlerde de özel programlarla izleyici karşısına çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur'un paylaşımına esprili bir yanıt vererek "Oğuzhan bizimle de paylaşıyorlar güzel kardeşim.