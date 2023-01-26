Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
Yıllar önce Fatih Terim'i sert şekilde eleştiren Oğuzhan Uğur, sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası açıklama yaptı. Oğuzhan Uğur özür paylaşımında, "R böyle yapılır. Gençliğime verin hocam" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı taraftarların sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur için açtığı etiket gündemi salladı. Yıllar önce Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullanan Oğuzhan Uğur için tepki dolu paylaşımlar yapıldı.
ÖZÜR DİLEDİ
Oğuzhan Uğur, gündem olan görüntüler sonrası sosyal medya hesabından özür metni paylaştı. Uğur açıklamasında, "Her Galatasaraylı gibi elbette ben de Fatih hocaya büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Ancak 6-7 yıl evvel kendisinin bir kebapçı baskını gündem olmuş, birçok Galatasaraylı kendisine küsmüş, sert şekilde onu eleştirmişti.
Ben de eleştirilere dahil olup, programımda kendisine laf atmıştım. Futbol dökülürken neden böyle olaylarla gündem oluyor diye kızmıştım, 6-7 yıl evvel...
İzlenmiyorduk tabii o zamanlar, ortam rahattı, geniş geniş konuşmuşum. Şimdi bazı hesaplar videoyu tekrar gündeme getirmişler, sağlı sollu çakıyorlar. Sülaleden Galatasaraylı biri olarak, Galatasaray düşmanlığı yaptığımı düşünenler bile olmuş, üzüldüm. Bu cevap elbette öyle düşünenlere değil, Fatih hocama. Sizi seviyorum hocam, gençliğime veriniz" ifadelerini kullandı.