Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'

ÖZÜR DİLEDİ

Oğuzhan Uğur, gündem olan görüntüler sonrası sosyal medya hesabından özür metni paylaştı. Uğur açıklamasında, "Her Galatasaraylı gibi elbette ben de Fatih hocaya büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Ancak 6-7 yıl evvel kendisinin bir kebapçı baskını gündem olmuş, birçok Galatasaraylı kendisine küsmüş, sert şekilde onu eleştirmişti.