NOW TV'den Kanal D'ye Büyük Çalım! İddialı Proje Yeniden Başlıyor
Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin en büyük rakibi yakında ekrana dönüyor. Hudutsuz Sevda 26 Eylül'de NOW TV'de başlıyor.
Ekranda rekabet büyüyecek! Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin rakipleri arasında yer alan Hudutsuz Sevda dizisi ekrana geri dönüyor.
Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda’nın 2. sezon hazırlıkları son hız devam ediyor. Merakla beklenen yeni sezonun afişi yayınlandı, sosyal medyada çok paylaşıldı. Afişte; dizinin başrolleri Deniz Can Aktaş ile Miray Daner’in iddialı pozları dikkat çekti.
YENİ SEZON 26 EYLÜL’DE BAŞLIYOR!
Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdener’in kaleme aldığı “Hudutsuz Sevda”, 26 Eylül Perşembe günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Asuman Dabak’ı kadrosunda buluşturan “Hudutsuz Sevda”ya bu sezon Engin Benli, Burak Çelik ve Erkan Can gibi başarılı oyuncular dahil oluyor.