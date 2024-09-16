NOW TV'den Kanal D'ye Büyük Çalım! İddialı Proje Yeniden Başlıyor

Ekranda rekabet büyüyecek! Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin rakipleri arasında yer alan Hudutsuz Sevda dizisi ekrana geri dönüyor.

Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda’nın 2. sezon hazırlıkları son hız devam ediyor. Merakla beklenen yeni sezonun afişi yayınlandı, sosyal medyada çok paylaşıldı. Afişte; dizinin başrolleri Deniz Can Aktaş ile Miray Daner’in iddialı pozları dikkat çekti.