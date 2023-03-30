Nihat Hatipoğlu canlı yayına kedisi İnci ile çıktı

'Hayvanlara eziyet edenler Allah’ın rahmetinden uzaktır. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin'

"Yıl boyunca hep soruyorsunuz İnci’yi. Nasıl? Ne yapıyor? Bizim kedimizin adı İnci ailenin bir ferdi artık İnci Hanım. 4 yıldır bizimle yaşıyor. O kadar güzel bir kedi ki, benden daha güzel olduğunu bile söyleyebilirim İnci’nin. Hayvanları sevmek onlara merhamet etmek onlara yakınlık göstermek dinimizin emirleridir. Peygamberimiz diyor, 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de siz merhamet etsin.'"