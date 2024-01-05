Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede tek bir Türk yapımı var!
Geçtiğimiz hafta boyunca (25-31 Aralık 2023) Netflix Türkiye'de film kategorisinde en çok izlenenler belli oldu.
Netflix Türkiye'de 25-31Aralık 2023 tarihlerinde en çok izlenen filmler açıklandı. İşte, haftanın en çok izlenen filmleri...
10. Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu
Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan kümes hayvanlarını kurtarmak için birlik olur.
9. Grinç (The Grinch)
Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch'e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın sukünetinden memnun olan Grinch'in kabusu ise, Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur.
8. Kirpi Sonic 2
Kahraman olmak isteyen Sonic, Dr. Robotnik ve Ekidne Knuckles'ın çok güçlü bir zümrüdü ele geçirmesini engellemek için yeni arkadaşı Tails ile iş birliği yapar.
7. Hayat Kitabı (The Book of Life)
Müzede tur rehberi olan Mary Beth, bir grup çocuğu müzede gezdirirken onları gizli bir odaya götürür ve burada yaşadıkları Meksika'daki San Angel kasabasının hikayesini anlatır.
6. İstanbul İçin Son Çağrı
Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.
5. Kayıp Şehir (The Lost City)
Bir aşk romanı yazarı, kayıp hazineyi arayan eksantrik milyarder tarafından kaçırılınca kapak modeliyle birlikte bir orman macerasına atılır.
4. Özel Bir Kadın (Pretty Woman)
Zengin ancak kuralcı iş insanı Edward, seks işçisi Hollywoodlu Vivian'la bir haftalığına anlaşır ve bu pazarlıkta ona kalbini kaptırır.
3. A Vampire in the Family
Korkak bir eski futbolcu, kayınbiraderinin dünyaya hükmetmeyi planlayan bir vampir olduğunu öğrenince cesaretini toplayıp vaziyeti kurtarmak zorunda kalır.
2. Dünyayı Ardında Bırak
Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden bir ailenin tatili, bir siber saldırının tüm cihazlarını bozması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.
1. Rebel Moon — Part One: A Child of Fire
Ana Dünya'nın acımasız orduları uzak bir ayda bulunan sakin bir çiftçi köyünü tehdit edince, halkın hayatta kalmak için en büyük umudu gizemli bir yabancıya bağlıdır.