Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları

Netflix Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri belli oldu.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 1

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 18-24 Aralık 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler şöyle...

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 2

10. Evlen Benimle

Ünlü nişanlısıyla sahnede gerçekleştireceği düğünü sarpa saran bir pop yıldızı, seyirciler arasından bir lise matematik öğretmenini seçip onunla evlenir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 3

9. Can Dostum

Profesörler hademelik yapan amaçsız bir genç adamın matematik dehası olduğunu fark edince bir terapist, onun kendisine ket vuran sorunlarıyla yüzleşmesine yardım eder.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 4

8. Ölümlü Dünya

Yaşanan bir aksilik kimliklerini ifşa edip patronlarını öfkelendirince hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin başı büyük belaya girer.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 5

7. Denizci

Eski bir deniz piyadesi, bir mafya tarafından kaçırılan eşini kurtarmak için her yola başvurur.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 6

6. İstanbul İçin Son Çağrı

Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 7

5. Derin Sular

Denizin derinliklerinde araştırma yapan bir ekip, okyanus yüzeyinin kilometrelerce altında bir felaket yaşanınca sondaj çalışmalarının ortaya çıkardığı korkunç sonuçlarla yüzleşir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 8

4. Tavuklar Firarda Kurtarma Operasyonu

Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan kümes hayvanlarını kurtarmak için birlik olur.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 9

3. Kirpi Sonic 2

Kahraman olmak isteyen Sonic, Dr. Robotnik ve Ekidne Knuckles'ın çok güçlü bir zümrüdü ele geçirmesini engellemek için yeni arkadaşı Tails ile iş birliği yapar.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 10

2. Dünyayı Ardında Bırak

Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden bir ailenin tatili, bir siber saldırının tüm cihazlarını bozması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 11

1. Rebel Moon — Part One: A Child of Fire

Ana Dünya'nın acımasız orduları uzak bir ayda bulunan sakin bir çiftçi köyünü tehdit edince, halkın hayatta kalmak için en büyük umudu gizemli bir yabancıya bağlıdır.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 12

18-24 Aralık 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şu şekilde oldu:

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 13

10. Walter Erkekleriyle Hayatım (1. Sezon)

Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 14

9. True Beauty

Geçmişte zorbalığa uğramış bir genç, makyaj sanatında ustalaşır ve yeni okulunda büyük sükse yapar. Ama dışarıya farklı bir yüz takınmak, sanıldığından çok daha zordur.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 15

8. Terzi (3. Sezon)

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 16

7. İkinci Dünya Savaşı (Ön Cepheden) (1. Sezon)

Arşiv görüntülerine ve iki tarafın da görüşlerine yer veren bu belgesel dizisi, 2. Dünya Savaşı'nı benzersiz bir şekilde yeniden canlandırıyor.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 17

6. My Demon (1. Sezon)

Acımasız bir iblis, zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 18

5. The Crown (6. Sezon)

Gerçek olaylardan esinlenen bu kurgusal dizi, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in öyküsünü hem de onun saltanatını biçimlendiren siyasi ve kişisel olayları ekrana taşıyor.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 19

4. Obliterated (1. Sezon)

Günahlar Şehri'ni ölümcül bir tehlikeden kurtaran bir özel kuvvetler ekibi, büyük bir partiyi hak etmiştir. Ancak gerçek tehdit ortaya çıkınca bir an önce ayılmaları gerekir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 20

3. Yu Yu Hakusho (1. Sezon)

Yaptığı bir fedakarlık yüzünden canından olan genç suçlu Yusuke Urameshi, ölümcül yokai'lerle ilgili vakaları araştırması için Ruh Dedektifi olarak seçilir.

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 21

2. Kuş Uçuşu (1. Sezon)

Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçusu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

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Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları - Resim: 22

1. Kuş Uçuşu (2. Sezon)

Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

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