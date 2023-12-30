Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları
Netflix Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri belli oldu.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 18-24 Aralık 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler şöyle...
10. Evlen Benimle
Ünlü nişanlısıyla sahnede gerçekleştireceği düğünü sarpa saran bir pop yıldızı, seyirciler arasından bir lise matematik öğretmenini seçip onunla evlenir.
9. Can Dostum
Profesörler hademelik yapan amaçsız bir genç adamın matematik dehası olduğunu fark edince bir terapist, onun kendisine ket vuran sorunlarıyla yüzleşmesine yardım eder.
8. Ölümlü Dünya
Yaşanan bir aksilik kimliklerini ifşa edip patronlarını öfkelendirince hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin başı büyük belaya girer.
7. Denizci
Eski bir deniz piyadesi, bir mafya tarafından kaçırılan eşini kurtarmak için her yola başvurur.
6. İstanbul İçin Son Çağrı
Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.
5. Derin Sular
Denizin derinliklerinde araştırma yapan bir ekip, okyanus yüzeyinin kilometrelerce altında bir felaket yaşanınca sondaj çalışmalarının ortaya çıkardığı korkunç sonuçlarla yüzleşir.
4. Tavuklar Firarda Kurtarma Operasyonu
Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan kümes hayvanlarını kurtarmak için birlik olur.
3. Kirpi Sonic 2
Kahraman olmak isteyen Sonic, Dr. Robotnik ve Ekidne Knuckles'ın çok güçlü bir zümrüdü ele geçirmesini engellemek için yeni arkadaşı Tails ile iş birliği yapar.
2. Dünyayı Ardında Bırak
Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden bir ailenin tatili, bir siber saldırının tüm cihazlarını bozması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.
1. Rebel Moon — Part One: A Child of Fire
Ana Dünya'nın acımasız orduları uzak bir ayda bulunan sakin bir çiftçi köyünü tehdit edince, halkın hayatta kalmak için en büyük umudu gizemli bir yabancıya bağlıdır.
18-24 Aralık 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şu şekilde oldu:
10. Walter Erkekleriyle Hayatım (1. Sezon)
Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.
9. True Beauty
Geçmişte zorbalığa uğramış bir genç, makyaj sanatında ustalaşır ve yeni okulunda büyük sükse yapar. Ama dışarıya farklı bir yüz takınmak, sanıldığından çok daha zordur.
8. Terzi (3. Sezon)
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.
7. İkinci Dünya Savaşı (Ön Cepheden) (1. Sezon)
Arşiv görüntülerine ve iki tarafın da görüşlerine yer veren bu belgesel dizisi, 2. Dünya Savaşı'nı benzersiz bir şekilde yeniden canlandırıyor.
6. My Demon (1. Sezon)
Acımasız bir iblis, zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.
5. The Crown (6. Sezon)
Gerçek olaylardan esinlenen bu kurgusal dizi, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in öyküsünü hem de onun saltanatını biçimlendiren siyasi ve kişisel olayları ekrana taşıyor.
4. Obliterated (1. Sezon)
Günahlar Şehri'ni ölümcül bir tehlikeden kurtaran bir özel kuvvetler ekibi, büyük bir partiyi hak etmiştir. Ancak gerçek tehdit ortaya çıkınca bir an önce ayılmaları gerekir.
3. Yu Yu Hakusho (1. Sezon)
Yaptığı bir fedakarlık yüzünden canından olan genç suçlu Yusuke Urameshi, ölümcül yokai'lerle ilgili vakaları araştırması için Ruh Dedektifi olarak seçilir.
2. Kuş Uçuşu (1. Sezon)
Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçusu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?
1. Kuş Uçuşu (2. Sezon)
Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?