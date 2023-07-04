Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
Netflix'in Temmuz ayı içeriklerinde merakla beklenen dizilerin yeni sezonları ve birbirinden farklı filmler ile belgeseller gösterime girdi. İşte, Netflix'in Temmuz ayı içerikleri...
Netflix Türkiye'nin temmuz ayı programı belli oldu. Listede birbirinden renkli içerikler yer alırken, merakla beklenen dizilerin yeni sezonları da görücüye çıkmaya hazırlanıyor.
İşte temmuz ayında Netflix'te yayımlanacak içerikler:
CASH - 6 TEMMUZ: Lüks bir parfüm şirketinde çalışan ve hak ettiğini alamadığını düşünen bir işçinin hikayesini anlatan film, bu durumu tersine çevirmek için ve daha çok para kazanmak için kaçakçılık yapmayı kafasına koyan adamın, uğruna kusursuz işleyecek olan bir organizasyon oluşturmasını konu alıyor.
HAZİNE - 7 TEMMUZ: Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Şükran Ovalı ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı filmde, annesinin ölümü sonrası memleketine giden Mesut'un hikayesini konu alıyor.
BİRD BOX BARCELONA - 14 TEMMUZ: İnsanları intihara sürükleyen görünmez yaratık bu sefer Barcelona'da. Yaşanan felaket sonrası boş Barcelona sokaklarında kızları ile birlikte güvenli yere ulaşmaya çalışan Sebastian, bu sırada daha büyük bir tehdit ile karşılaşır.