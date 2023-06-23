Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Listede iki Türk yapımı var!

Netflix izleyicilerinin merakla beklediği temmuz ayı içerik takvimi belli oldu. Listede birçok dizi, film ve belgesel yer alıyor.

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Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Listede iki Türk yapımı var! - Resim: 1

Wham!

5 Temmuz

George Michael ile Andrew Ridgeley, 70'lerdeki dostluklarından 80'lerin pop ikonluğuna uzanan Wham! kariyerlerini arşiv röportajları ve görüntüleri eşliğinde yâd ediyor.

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Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Listede iki Türk yapımı var! - Resim: 2

Güneşin Karanlığında (2. Sezon: 1. Kısım)

6 Temmuz

Firmasının gördüğü talep nedeniyle ekibinin işi başından aşkınken, Mickey bir kadınla yakınlaşır. Ve bu kadın, çok geçmeden cinayetle suçlanarak müvekkili olur.

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Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Listede iki Türk yapımı var! - Resim: 3

Eller Yukarı, Damat!

7 Temmuz

Düğününe günler kala, müdürü olduğu bankanın soyulması üzerine Owen'ın içine bir kurt düşer. Tüm ipuçları, müstakbel kayınvalidesi ile kayınpederini işaret ediyordur.

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Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Listede iki Türk yapımı var! - Resim: 4

On Dokuzdan Yirmiye

11 Temmuz

Ergenliklerinin son haftasını ve yirmili yaşlarının ilk haftasını paylaşan bir grup genç yetişkin, özgürlüğün tadını çıkararak yetişkin hayatının "ilk"lerini yaşıyor.

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