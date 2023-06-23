Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Listede iki Türk yapımı var!
Netflix izleyicilerinin merakla beklediği temmuz ayı içerik takvimi belli oldu. Listede birçok dizi, film ve belgesel yer alıyor.
Wham!
5 Temmuz
George Michael ile Andrew Ridgeley, 70'lerdeki dostluklarından 80'lerin pop ikonluğuna uzanan Wham! kariyerlerini arşiv röportajları ve görüntüleri eşliğinde yâd ediyor.
Güneşin Karanlığında (2. Sezon: 1. Kısım)
6 Temmuz
Firmasının gördüğü talep nedeniyle ekibinin işi başından aşkınken, Mickey bir kadınla yakınlaşır. Ve bu kadın, çok geçmeden cinayetle suçlanarak müvekkili olur.
Eller Yukarı, Damat!
7 Temmuz
Düğününe günler kala, müdürü olduğu bankanın soyulması üzerine Owen'ın içine bir kurt düşer. Tüm ipuçları, müstakbel kayınvalidesi ile kayınpederini işaret ediyordur.
On Dokuzdan Yirmiye
11 Temmuz
Ergenliklerinin son haftasını ve yirmili yaşlarının ilk haftasını paylaşan bir grup genç yetişkin, özgürlüğün tadını çıkararak yetişkin hayatının "ilk"lerini yaşıyor.