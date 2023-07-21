Netflix'in şifre paylaşım yasağı Türkiye'de uygulamaya başlandı
Netflix, bugünden itibaren şifre paylaşımı kısıtlamasını Türkiye dahil tüm ülkelerde uygulamaya başladı.
Hesap paylaşımı kısıtlamasını bir süredir birkaç ülkede uygulayan Netflix düğmeye bastı. Bugünden itibaren tüm dünyada hesap paylaşımı sona erdi. Dijital platform, bugünden itibaren Hindistan ve diğer ülkelerdeki abonelerine şifre paylaşımı kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Türkiye'deki aboneler de e-posta almaya başladı.
GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLADI
Netflix abonelerini üzecek hesap paylaşımı kısıtlamasını geçtiğimiz yıl test etmeye başlamıştı ve 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve Amerika dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeyi de kapsayacak şekilde bu uygulamayı genişletti. Şirket, şifresini paylaşmak isteyenlerin ek ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.
EK HESAP İÇİN PARA ÖDENİYOR
Popüler içerik izleme platformu Netflix, şifre paylaşımına yönelik uzun süredir konuşulan önlemlerine başladı. Buna göre artık ABD'deki kullanıcılar ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecekler.
Bir süredir kullanıcıların şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı güvenlik önlemi alacağı söylenen Netflix, harekete geçti.