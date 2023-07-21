Netflix'in şifre paylaşım yasağı Türkiye'de uygulamaya başlandı

Hesap paylaşımı kısıtlamasını bir süredir birkaç ülkede uygulayan Netflix düğmeye bastı. Bugünden itibaren tüm dünyada hesap paylaşımı sona erdi. Dijital platform, bugünden itibaren Hindistan ve diğer ülkelerdeki abonelerine şifre paylaşımı kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Türkiye'deki aboneler de e-posta almaya başladı.