Netflix'in 'en çok izlenenler' listesinde zirve el değiştirdi
Tüm dünyada önemli bir popülarite yakalayan Wednesday, yeni ölçüm sistemiyle birlikte Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanının sahibi oldu.
Netflix, en çok izlenen yapımlarını tespit etmek için kullandığı ölçüm sistemini değiştirdiğini açıkladı. Haliyle platformun en çok izlenen yapımları da değişmiş oldu. Geçtiğimiz dönemde izleyici ile buluşan ve kısa sürede popüler hale gelen Wednesday isimli dizi, Netflix’teki en çok izlenen İngilizce dizi unvanını ele geçirdi!
Arşivinde onlarca dizi, film ve belgesel barındıran platformun dünya çapında milyonlarca abonesi bulunuyor. Öte yandan platformda yayınlanan bazı yapımlar, izleyicilerde hayal kırıklığı yaratsa da, bazı beğenilen dizi ve filmler dünya çapında popüler hale geliyor, yayınlandığı dönemde eğlence dünyasının önemli gündem maddelerinden birine dönüşüyor.
En çok izlenen Netflix yapımları tüm dünyadaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Listelist'den Duru Görgülü'nün aktardığına göre Netflix kısa süre önce, en çok izlenen yapımları tespit etmek için kullandığı ölçüm sistemini değiştirdiğini açıkladı.
Netflix geçtiğimiz dönemde, en çok izlenen yapımlarını tespit etmek için “izlenme saati” verilerini dikkate alıyordu. Bu sebeple izlenme süresi en yüksek yapımlar, platformun en çok izlenen yapımları olarak kabul ediliyordu. Buna göre sevilen dizi Stranger Things, platformun en çok izlenen dizisi konumundaydı. Ancak Netflix kısa süre önce en popüler dizi ve filmleri tespit etmek için kullandığı bu ölçüm sistemini değiştirdiğini duyurdu.