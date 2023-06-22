Netflix'in 'en çok izlenenler' listesinde zirve el değiştirdi

Netflix geçtiğimiz dönemde, en çok izlenen yapımlarını tespit etmek için “izlenme saati” verilerini dikkate alıyordu. Bu sebeple izlenme süresi en yüksek yapımlar, platformun en çok izlenen yapımları olarak kabul ediliyordu. Buna göre sevilen dizi Stranger Things, platformun en çok izlenen dizisi konumundaydı. Ancak Netflix kısa süre önce en popüler dizi ve filmleri tespit etmek için kullandığı bu ölçüm sistemini değiştirdiğini duyurdu.