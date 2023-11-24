Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix'in, aralık takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvime göre, aralık ayında 'Kuş Uçuşu', 'The Crown', 'Kırmızı Roket' gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak.
İzleyicilerin merakla beklediği Netflix Türkiye aralık ayı programı yayınlandı. Listeye göre başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'a yer veren 'Kuş Uçuşu', aralık ayında yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Listede 'Kırmızı Roket', 'Dünyayı Ardında Bırak', 'The Crown' gibi yapımlar da yer aldı. İşte o liste...
Archer (13. Sezon)
1 Aralık
Ajansın yönetimini ele geçiren yeni patron, Archer ve ekibini, ölümcül yarışmalara girmeye ve suç işlemeye zorlar.
Pericik Günlükleri (2. Sezon)
4 Aralık
Athena, Phoebe ve Eden, çocukların gündelik sorunlarını ışıltılı, cesur ve harika yöntemlerle çözmelerine yardımcı olmak için geri dönüyor.
Walter Erkekleriyle Hayatım
7 Aralık
Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.
Hilda (3. Sezon)
7 Aralık
Büyük teyzesini görmeye giden Hilda, perilere ilgi duymaya başlar. Ancak bu genç kâşifin perilerle arasında, sandığından daha güçlü bir bağ olabilir.
Dünyayı Ardında Bırak
8 Aralık
Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden ailenin tatili, siber saldırı sonucu tüm cihazlarının bozulması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.
Kırmızı Roket
10 Aralık
Başarılı günleri geride kalmış bir yetişkin film aktörü, Hollywood'a dönüş planları yaparken Teksas'ta doğup büyüdüğü kentte yaşayanların gözüne yeniden girmeye çalışır.
Kevin Hart&Chris Rock: Headliners Only
12 Aralık
Kevin Hart ve Chris Rock, eski günlerden mesleklerinin zirvesine uzanan bu kamera arkası belgeselinde kariyerlerine ve dostluklarına bir bakış sunuyor.
Kuş Uçuşu (2. Sezon)
14 Aralık
İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
The Crown (6. Sezon: 2. Kısım)
14 Aralık
Milletler Topluluğu'ndaki kalıcı değişiklikler, Kraliçe II. Elizabeth'i hayatı ve mirası üzerine düşünmeye iterek varisleri Charles ve William'ın yolunu açar.
Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu
15 Aralık
Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan diğer tavukları kurtarmak için birlik olur.
Trevor Noah: Where Was I
19 Aralık
Trevor Noah'dan yeni bir stand-up komedisi.
Maestro
20 Aralık
Film, Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren ilişkisini anlatıyor.
Love is Blind Brezilya: Karar Anından Sonra
20 Aralık
Love is Blind Brezilya’nın geçmiş sezonlarından simaları yeniden buluşturan bu özel bölümde gerginlikler ve çözümlenmeler yaşanıyor.
Rebel Moon - Part One: A Child of Fire
22 Aralık
Galaksinin bir ucunda huzur içinde yaşayan bir koloni, zorba bir gücün ordusunun tehdidiyle karşılaşınca köylüler arasında yaşayan gizemli yabancı hayatta kalmanın tek umudu hâline gelir.
Berlin
29 Aralık
'La Casa de Papel'deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.
Kayıp Şehir
30 Aralık
Bir aşk romanı yazarı, kayıp hazineyi arayan eksantrik milyarder tarafından kaçırılınca kapak modeliyle birlikte bir orman macerasına atılır.