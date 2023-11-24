Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor

Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix'in, aralık takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvime göre, aralık ayında 'Kuş Uçuşu', 'The Crown', 'Kırmızı Roket' gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 1

İzleyicilerin merakla beklediği Netflix Türkiye aralık ayı programı yayınlandı. Listeye göre başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'a yer veren 'Kuş Uçuşu', aralık ayında yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Listede 'Kırmızı Roket', 'Dünyayı Ardında Bırak', 'The Crown' gibi yapımlar da yer aldı. İşte o liste...

1 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 2

Archer (13. Sezon)

1 Aralık

Ajansın yönetimini ele geçiren yeni patron, Archer ve ekibini, ölümcül yarışmalara girmeye ve suç işlemeye zorlar.

2 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 3

Pericik Günlükleri (2. Sezon)

4 Aralık

Athena, Phoebe ve Eden, çocukların gündelik sorunlarını ışıltılı, cesur ve harika yöntemlerle çözmelerine yardımcı olmak için geri dönüyor.

3 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 4

Walter Erkekleriyle Hayatım

7 Aralık

Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.

4 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 5

Hilda (3. Sezon)

7 Aralık

Büyük teyzesini görmeye giden Hilda, perilere ilgi duymaya başlar. Ancak bu genç kâşifin perilerle arasında, sandığından daha güçlü bir bağ olabilir.

5 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 6

Dünyayı Ardında Bırak

8 Aralık

Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden ailenin tatili, siber saldırı sonucu tüm cihazlarının bozulması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.

6 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 7

Kırmızı Roket

10 Aralık

Başarılı günleri geride kalmış bir yetişkin film aktörü, Hollywood'a dönüş planları yaparken Teksas'ta doğup büyüdüğü kentte yaşayanların gözüne yeniden girmeye çalışır.

7 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 8

Kevin Hart&Chris Rock: Headliners Only

12 Aralık

Kevin Hart ve Chris Rock, eski günlerden mesleklerinin zirvesine uzanan bu kamera arkası belgeselinde kariyerlerine ve dostluklarına bir bakış sunuyor.

8 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 9

Kuş Uçuşu (2. Sezon)

14 Aralık

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

9 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 10

The Crown (6. Sezon: 2. Kısım)

14 Aralık

Milletler Topluluğu'ndaki kalıcı değişiklikler, Kraliçe II. Elizabeth'i hayatı ve mirası üzerine düşünmeye iterek varisleri Charles ve William'ın yolunu açar.

10 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 11

Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu

15 Aralık

Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan diğer tavukları kurtarmak için birlik olur.

11 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 12

Trevor Noah: Where Was I

19 Aralık

Trevor Noah'dan yeni bir stand-up komedisi.

12 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 13

Maestro

20 Aralık

Film, Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren ilişkisini anlatıyor.

13 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 14

Love is Blind Brezilya: Karar Anından Sonra

20 Aralık

Love is Blind Brezilya’nın geçmiş sezonlarından simaları yeniden buluşturan bu özel bölümde gerginlikler ve çözümlenmeler yaşanıyor.

14 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 15

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire

22 Aralık

Galaksinin bir ucunda huzur içinde yaşayan bir koloni, zorba bir gücün ordusunun tehdidiyle karşılaşınca köylüler arasında yaşayan gizemli yabancı hayatta kalmanın tek umudu hâline gelir.

15 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 16

Berlin

29 Aralık

'La Casa de Papel'deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.

16 17
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor - Resim: 17

Kayıp Şehir

30 Aralık

Bir aşk romanı yazarı, kayıp hazineyi arayan eksantrik milyarder tarafından kaçırılınca kapak modeliyle birlikte bir orman macerasına atılır.

17 17