Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: Zirvede bir Türk dizisi var!
Netflix Türkiye'de, geçtiğimiz hafta boyunca (11-17 Aralık) en çok izlenen diziler açıklandı.
Netflix Türkiye'de yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. İşte, 11-17 Aralık 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler...
10. Squid Game: The Challenge (1. Sezon)
"Squid Game"den uyarlanan bu yarışmada 456 oyuncu, hayatlarını değiştirecek 4,56 milyon dolarlık ödül için becerilerini büyük bir sınava tabi tutuyor.
9. Terzi (3. Sezon)
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.
8. True Beauty
Geçmişte zorbalığa uğramış bir genç, makyaj sanatında ustalaşır ve yeni okulunda büyük sükse yapar. Ama dışarıya farklı bir yüz takınmak, sanıldığından çok daha zordur.
7. My Demon (1. Sezon)
Acımasız bir iblis, zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.
6. Walter Erkekleriyle Hayatım (1. Sezon)
Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.
5. İkinci Dünya Savaşı (Ön Cepheden) (1. Sezon)
Arşiv görüntülerine ve iki tarafın da görüşlerine yer veren bu belgesel dizisi, 2. Dünya Savaşı'nı benzersiz bir şekilde yeniden canlandırıyor.
4. Yu Yu Hakusho (1. Sezon)
Yaptığı bir fedakarlık yüzünden canından olan genç suçlu Yusuke Urameshi, ölümcül yokai'lerle ilgili vakaları araştırması için Ruh Dedektifi olarak seçilir.
3. Obliterated (1. Sezon)
Günahlar Şehri'ni ölümcül bir tehlikeden kurtaran bir özel kuvvetler ekibi, büyük bir partiyi hak etmiştir. Ancak gerçek tehdit ortaya çıkınca bir an önce ayılmaları gerekir.
2. Kuş Uçuşu (1. Sezon)
Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçusu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?
1. Kuş Uçuşu (2. Sezon)
Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?