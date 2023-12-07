Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
Netflix'in her hafta izlenme sürelerine dayanarak yayınlandığı Top 10 film listesini açıklandı. 27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında en çok izlenen filmler belli oldu.
Netflix Türkiye, 27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftasında en çok izlenen filmleri yayınlandı. Listede Adalet, Ölümlü Dünya gibi yapımlar yer aldı. İşte, Netflix Türkiye Top 10 listesi...
10. Şarkını Söyle 2
2016 yapımı Şarkını Söyle'nin devam filmi, gerçekleştirdikleri şovlarla yerel bir başarıya ulaşan Buster Moon ve arkadaşlarının, gözlerini daha büyük bir amaca dikip büyük bir sahne olan Crystal Tower Tiyatrosu'nda yeni bir şov düzenleme çabalarını anlatıyor.
9. Dawn of the Planet of the Apes
"Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti"nde genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve söz sahibi olan tür olmak.
8. Maymunlar Cehennemi: Savaş
Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar.
7. Adalet
Film, yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor.
6. Ünlü Stilistin Gizemli Ölümü
Ünlü bir stilistin cesedi annesininkinin yanında bıçaklanmış halde bulununca, genç bir dedektife olayı çözmesi için 20 gün verilir. Gerçek olaylardan esinlendi.
5. Pompeii
Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı epik, tarihi aksiyon türündeki POMPEII'de başrolleri Kit Harington, Kiefer Sutherland ve Emily Browning paylaşıyor.
Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.
4. Ölümlü Dünya
Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, sekiz kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.
3. Leo
Yaşlı bir kertenkele olan Leo, arkadaşı kaplumbağa ile birlikte yıllarıdır bir sınıfta bulunan teraryumda mahsur kalmıştır. Yaşamak için sadece birkaç yılı kaldığını öğrendiğinde Leo, hayatı deneyimlemek için kaçmayı planlar. Ancak bu sırada huysuz bir öğretmen ve öğrencilerinin sorunlarına kapılır.
2. Şimdi İşler Karıştı
Walker'lar beş kişilik çekirdek bir ailedir; anne Jess, baba Bill, 16 yaşındaki kızı CC, 14 yaşındaki oğlu WYATT ve 2 yaşındaki kızı Mia. Onların hayatı Noel’e günler kala yaşanan kozmik bir olayın ardından bambaşka bir hal alır. Yaşanan nadir görülen olayın ardından iki ebeveynin bedenleri çocuklarınınkiyle yer değiştirince aile kaosa sürüklenir.
1. İstanbul İçin Son Çağrı
New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.