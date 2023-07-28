Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.
Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor. Netflix Türkiye, şimdi de son haftanın en çok izlenenlerini paylaştı.
Geçen hafta boyunca (17 - 23 Temmuz) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "The Witcher" dizisi, film kategorisinde ise "Aşk Taktikleri 2" zirvede yer aldı.
İŞTE GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1. The Witcher (3. Sezon)
Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur.