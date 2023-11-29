Murat Ağırel 'Sadece 3 mesajı okuyun' diyerek paylaştı: İşte tehdit mesajları
Futbol dünyasındaki usulsüzlükleri, şike ve para ilişkileri ağlarını ortaya çıkaran gazeteci Murat Ağırel, aldığı tehditlerin görüntülerini paylaştı.
Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor Kulübü'ndeki 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' olaylarını gündeme taşıyarak, bir süre kamuoyunda konuşulur hale gelmiş, Ağırel sonrasında “Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım” başlıklı bir yazısından ötürü tehdit edilmişti.
Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında Nevzat Dindar tarafından, “Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içerisine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da hiç kabul edilebilir değil" sözleriyle hedef alınmıştı.
Bugün ise Halk TV'deki 'Kayda Geçsin' programında konuşan Ağırel, canlı yayında ''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş" şeklinde tehdit edildiğini açıkladı.
Ağırel daha sonra sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını yayınladı. Ağırel mesajları şu notla paylaştı:
"Bana eleştirinizi anlarım, tepkinizi anlarım. Ancak beni günlerdir hedef göstererek WhatsApp ve Telegram gruplarında organize olup,etkileşim uğruna yayınlarında hedef gösterenlere sesleniyorum. Eşime, kızıma, kız kardeşlerime ve bana yazılan sadece 3 mesajı okuyun. Bu ahlaksızlar sıradan trol hesaplar değil. Bunların adları, soyadları grupları gerçek kimliklerini tek tek bulacağım. Bunlar bir kulübün taraftarı değiller. Futboldan beslenen leş kargaları..."
İşte Ağırel'in paylaştığı tehdit mesajları...