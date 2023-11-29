Murat Ağırel 'Sadece 3 mesajı okuyun' diyerek paylaştı: İşte tehdit mesajları

Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında Nevzat Dindar tarafından, “Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içerisine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da hiç kabul edilebilir değil" sözleriyle hedef alınmıştı.