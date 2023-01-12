Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf: Oradakiler gerçeği yansıtmıyor
14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan Uzman Psikiyatrist Arif Verimli, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Özel hayatına ve kariyerine dair açıklamalar yapan Arif Verimli, ''Müge Anlı ile çalıştığınız için pişman mısınız?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılarak sevenlerini üzen Uzman Doktor Arif Verimli, Gökhan Çınar'a bilinmeyenlerini anlattı.
''EVE GELİNCE İÇİM CIZ ETTİ''
Gökhan Çınar'ın ''Nasıl bir eve doğdun?'' sorusunu yanıtlayan Verimli, ''4 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdum. Babam ve annemden inanılmaz bir sevgi gördüm, sonra annemi kaybettim. Annem 50 yaşında enfarktüsten vefat etti.
Anne evdeyken pek bir şey anlaşılmıyormuş ama onu toprağa koyduktan sonra eve gelince içim cız etti. Sizi var eden birisinin olmayışı büyük üzüntü...
Sonrasında babam 'Çocuklar bizi sevecek, yardım edecek birine ihtiyacımız var' deyip evlendi. 'Anne' demek biraz zor oldu daha sonra alıştım'' ifadelerini kullandı.