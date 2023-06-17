Milliyet gazetesi satılıyor mu? Yöneticisinden açıklama geldi
Tirajlardaki düşüş nedeniyle büyük zarara girdiği belirtilen Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nde kağıt baskının bu ay sonu kapatılacağı, Hürriyet ve Posta da daraltmaya gidileceği iddia edildi. Milliyet'te çalışan bir yönetici iddiaları yalanladı.
Demirören Medya yüzünü tamamen dijitale çeviriyor. Yeniçağ Gazetesi, Milliyet Gazetesi’nin kağıt baskısının bu ay sonu kapatılacağını iddia etti. İddialara göre Milliyet gazetesi, Vatan gazetesinde olduğu gibi sadece dijital platformda devam edecek.
Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi. Fanatik gazetesinin ise şimdilik mevcut durumunda devam edeceği öne sürüldü. Kapanma kararının tirajlardaki düşüş nedeni ile yaşanan büyük zarar sonucu alındığı iddia edildi.
Yöneticisinden açıklama
İddialar üzerine Milliyet gazetesinden açıklama geldi. Gazetede yönetici olarak görev yapan bir isim “Milliyet gazetesi hakkında hep böyle iddialar gündeme geliyor. Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Kağıt fiyatlarındaki fahiş artış hemen hemen tüm gazetelerin sorunu. Bu durum böyle iddialara neden oluyor. Ama gazete kapatmak her zaman son çaredir. Öncesinde kağıt maliyetleri nedeniyle eklerden vazgeçilebilir. Ama bu konuda da bir bilgilendirme yapılmış değil” dedi.
Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet Gazetesi’ni, işadamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Tartışmaların sonrasında bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.