Milliyet gazetesi satılıyor mu? Yöneticisinden açıklama geldi

Yöneticisinden açıklama

İddialar üzerine Milliyet gazetesinden açıklama geldi. Gazetede yönetici olarak görev yapan bir isim “Milliyet gazetesi hakkında hep böyle iddialar gündeme geliyor. Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Kağıt fiyatlarındaki fahiş artış hemen hemen tüm gazetelerin sorunu. Bu durum böyle iddialara neden oluyor. Ama gazete kapatmak her zaman son çaredir. Öncesinde kağıt maliyetleri nedeniyle eklerden vazgeçilebilir. Ama bu konuda da bir bilgilendirme yapılmış değil” dedi.