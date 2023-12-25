MasterChef'te sürpriz veda! Son 7 belli oldu
MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasına giden 4 yarışmacı, yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Şeflerin puanlamasıyla en düşük puanı alan MasterChef'e veda etti.
MasterChef All Star'da heyecan dolu anlar hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Haftanın son eleme adayı Sergen olurken bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme heyecanı hız kesmeden devam etti.
Puanlar şöyle oldu:
Eren: 20
Eren: 20
Esra:17,5
Sergen: 19
Batuhan: 19,5
Böylece ilk etapta en yüksek puanı alan Eren olurken en düşük puanın sahibi Esra oldu. İkinci etapta ise Baked Alaska yapan yarışmacıların puan durumuna göre elenen isim de belli oldu.
MasterChef'e bu hafta veda eden isim Batuhan oldu
Yarışmaya veda eden Batuhan şu sözleri söyledi: Bu sene benim için farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum. İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden geldiği kadarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğim. Belki burada bir yol kapandı ama inanıyorum ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit geçirdim. ALL Star yolculuğumun sonuna geldim. En başından sonuna kadar çok güzel zaman geçirdim.