MasterChef'te 10 Kasım'a özel yemekler yapıldı! İşte kazanan isim
MasterChef All Star'da ödül oyunu için nefesler tutuldu. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içindeki ürünlerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi.
MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Usta şefler, Mehmet Yalçınkaya, Sivrioğlu, Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunan malzemelerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu?" İşte 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu.
Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Ayaz
Dilara
Alican
Cemre
Batuhan
Tahsin
MAVİ TAKIM HAFTAYI GALİP BİTİRDİ!
MasterChef All Star'da haftanın ilk takım oyununu kazanan Mavi takım oldu.
Büyük ödül olarak konulan Arsa Ödülü ise Mavi Takım kaptanı Hasan'ın oldu.