MasterChef'in ilk finalisti belli oldu: Puanlar birbirine çok yakın...
MasterChef Türkiye'de finalist olmak için üç aday yarıştı. Altı adaydır süren yarışmada bugün ilk finalist belli oldu.
MasterChef Türkiye'de kupa ve büyük ödül için üç yarışmacı da tezgah başında bugün mücadele verdi. Finale kalmak için yarışmacılar, üç farklı etapta performans gösterirken bu kez menü seçimi ise yarışmacılara bırakıldı.
Jüri üyeleri Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ve oylaması sonucunda ilk oyunda Kıvanç 26, Metin 23, Ayaz ise 18 puan aldı.
Üç yarışmacı, ana yemek ile ikinci oyuna çıktı. Ana yemek tabakları değerlendirildi ve oylama yapıldı. Bu oyun sonucunda Ayaz ikinci tabağından 23 puan aldı ve toplamda 41 puana ulaştı. Metin şeflerden 23 puan aldı ve 46 puana ulaştı. Kıvanç ise ikinci tabağı ile 23 puan toplayarak 49 puan oldu.
Metin, Kıvanç, Ayaz üçüncü ve son oyuna çıktı. Bu aşamada yarışmacılar seçtikleri meyvelerle bir tatlı yaptı.