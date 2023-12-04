MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti
MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. 4 eleme adayından biri yarışmaya veda etti. Zorlu yarışta kıyasıya rekabet için nefesler tutulurken "MasterChef kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te hangi yarışmacı elendi?" soruları da gündemin en çok merak edilen konusu oldu.
MasterChef eleme heyecanı için nefesler tutuldu. Yeni sistemle yarışmaya devam edecek olan yarışmacılar eleme gecesinde zorlu bir mücadeleye giriştiler. İlk etapta şefler yarışmacılardan ayva ve pembe tane biber konseptli tabaklar çıkarmalarını istediler. İkinci etapta ise yapımı oldukça zor olan uskumru dolması yapıldı.
3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?
MasterChef Allstar'da bu akşam veda gecesi yaşandı. Yarışmacılardan istenen ilk tabak ayva ve pembe tane biber konsepti ikincisi ise uskumru dolması oldu. Patlaklar ve çatlamalar olmadan uskumruyu doldurmaya çalıştılar. Büyük sabır gerektiren uskumru dolması için en düşük puanı alan MasterChef hayallerine veda etti.
MASTERCHEF İLK ETAP PUANLARI
MasterChef eleme heyecanı son hızıyla devam ederken ilk etap tamamlandı. İlk etapta puan sıralaması şu şekilde:
Tolga 19
Eren 18
Esra 20
Dilara 18
İlk etabın en yüksek puanı alan Esra oldu.
MASTERCHEF İKİNCİ ETAP PUANLARI
İkinci etapta uskumru dolması yapan yarışmacılar yanına salata ve nar ekşisi ile sunumlarını gerçekleştirdiler. Çatlak çıkarılmamasına özen gösteren yarışmacıların ikinci etap sonrası toplam puanları şu şekilde:
Eren:
Dilara: 38
Tolga: 36
Esra: 38
MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Geçtiğimiz hafta yarışmaya Alican veda etmişti. Bu akşam ise yeni bir isim daha veda edecek. Hafta boyu düzenlenen yarışlar ardından MasterChef Türkiye eleme adayları; Dilara, Tolga, Eren ve Esra oldu.
MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
MasterChef'e veda eden isim Tolga oldu.
Mehmet şef, "Açık söyleyeyim talihsizlik, daha ileriye gidebilirdin. Kullandığın teknikler, saat gibi çalışan adamsın. Senin önün açık. Meslekte kesinlikle devam edeceğine eminim." dedi.
Tolga ise elendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçen senenin başından beri planım vardı. All Star'ın olması benim için şans oldu. Küçük bir marka oluşturmaya çalışıyordum. Yakın zamanda da ilk dükkanımı açacağım. Belki de benim için böyle olması daha iyidir. Sakin bir hayatta yoluma devam etmek istiyorum. An itibarıyla Masterchef All Star'dan elendim 11. olarak. Buraya kadar gelmek bile benim için aslında büyük bir başarı. Bütün şeflerime ve çalışan bütün ekibe sonsuz teşekkür ederim. Kıvanç'ı yalnız bıraktım umarım sonuna kadar gider."