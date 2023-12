MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti

Tolga ise elendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen senenin başından beri planım vardı. All Star'ın olması benim için şans oldu. Küçük bir marka oluşturmaya çalışıyordum. Yakın zamanda da ilk dükkanımı açacağım. Belki de benim için böyle olması daha iyidir. Sakin bir hayatta yoluma devam etmek istiyorum. An itibarıyla Masterchef All Star'dan elendim 11. olarak. Buraya kadar gelmek bile benim için aslında büyük bir başarı. Bütün şeflerime ve çalışan bütün ekibe sonsuz teşekkür ederim. Kıvanç'ı yalnız bıraktım umarım sonuna kadar gider."