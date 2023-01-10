MasterChef Türkiye’de 2. finalist belli oldu

MasterChef 2022 finali için geri sayım başladı. Salı günü yapılacak büyük final öncesi dün akşam yayınlanan son bölümde Metin ve Ayaz arasında ikinci yarı final oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda 3 etap sonunda en başarılı yemekleri çıkaran isim MasterChef finaline çıkan 2. yarışmacı oldu. Peki MasterChef ilk finalist kim oldu? İşte tüm detaylar…