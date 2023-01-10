MasterChef Türkiye’de 2. finalist belli oldu
MasterChef 2022 finali için geri sayım başladı. Salı günü yapılacak büyük final öncesi MasterChef’in ikinci finalisti de belli oldu.
MasterChef 2022 finali için geri sayım başladı. Salı günü yapılacak büyük final öncesi dün akşam yayınlanan son bölümde Metin ve Ayaz arasında ikinci yarı final oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda 3 etap sonunda en başarılı yemekleri çıkaran isim MasterChef finaline çıkan 2. yarışmacı oldu. Peki MasterChef ilk finalist kim oldu? İşte tüm detaylar…
9 Ocak 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalistler Metin ve Ayaz arasında zorlu yarı final oyunları oynandı.
MasterChef Türkiye finaline giderek yaklaşılırken son 2'ye kalan Metin ve Ayaz büyük finalde yer almak adına tezgah başına geçerek 3 aşamalı zorlu oyunda hazırladıkları tabaklarla en yüksek puanı almak için kozlarını paylaştı.
Kritik MasterChef yarı final oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen ürünlerle ilk oyunda Metin ve Ayaz finale çıkma yolunda ilk ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sundu.