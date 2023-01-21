Kurtlar Vadisi için yeni iddia: Büyük sürpriz 12 gün sonra geliyor!
Kurtlar Vadisi'nin ocak ayında ekranlara geri döneceği haberini ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, duyurmuştu. Oyuncu kadrosu da büyük bir merakla beklenen dizinin hangi kanalda izleyiciyle buluşacağı belli oldu. Çağlar Ertuğrul ve Kenan İmirzalioğlu iddiası da heyecan yarattı.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te katıldığı canlı yayında Mazhar Alanson'un sorularını yanıtlayarak efsane dizi 'Kurtlar Vadisi'nin hayranlarına müjdeli haberi vermişti.
Dört gözle beklenen proje için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Mazhar Alanson'un sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, yayınlandığı döneme damga vurarak reyting rekorlarını alt üst eden dizinin ocak ayında ekranlara geri döneceğini açıklayarak müjdeli haberi duyurmuştu.
Oyuncu, "Kurtlar Vadisi'nde 397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı Kurtlar Vadisi ile geçti. Kıymetli ancak bir o kadar da yorucu bir işti, bu sebeple bir ara verelim diye düşündük. Dizi tekrar istenmeye başladı, nasipse olacak. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.