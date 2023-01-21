Kurtlar Vadisi için yeni iddia: Büyük sürpriz 12 gün sonra geliyor!

Oyuncu, "Kurtlar Vadisi'nde 397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı Kurtlar Vadisi ile geçti. Kıymetli ancak bir o kadar da yorucu bir işti, bu sebeple bir ara verelim diye düşündük. Dizi tekrar istenmeye başladı, nasipse olacak. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.