Kızılcık Şerbeti dizisinde kriz: Evrim Alasya seti birbirine kattı
Evrim Alasya rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde kriz çıkardı. Alasya iddiaya göre; istediği kuaför gelmeyince hakaret içerikli sözler kullandı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni, yapımcıya Evrim Alasya üzerinden resti çekti.
Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Evrim Alasya krizi yaşanıyor.
Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Alasya, kaprisleri ile set çalışanlarını bezdirdi.
Sabah'ın haberine göre; uzun bir süredir istekleri ve kaprisleriyle bıktıran Evrim Alasya, son talebi ile neredeyse tüm set ekibini çileden çıkardı.
EVRİM ALASYA KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDE OLAY ÇIKARDI
Yapım şirketi tarafından anlaşılan ve saç-makyaj işlemlerini yürüten kuaförü beğenmeyen Evrim Alasya, kişisel hayatında gittiği kuaförünü sete getirmek istedi.