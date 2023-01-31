Kızılcık Şerbeti dizisinde kriz: Evrim Alasya seti birbirine kattı

Evrim Alasya rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde kriz çıkardı. Alasya iddiaya göre; istediği kuaför gelmeyince hakaret içerikli sözler kullandı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni, yapımcıya Evrim Alasya üzerinden resti çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde kriz: Evrim Alasya seti birbirine kattı - Resim: 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Evrim Alasya krizi yaşanıyor. 

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Kızılcık Şerbeti dizisinde kriz: Evrim Alasya seti birbirine kattı - Resim: 2

Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Alasya, kaprisleri ile set çalışanlarını bezdirdi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde kriz: Evrim Alasya seti birbirine kattı - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre; uzun bir süredir istekleri ve kaprisleriyle bıktıran Evrim Alasya, son talebi ile neredeyse tüm set ekibini çileden çıkardı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde kriz: Evrim Alasya seti birbirine kattı - Resim: 4

EVRİM ALASYA KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDE OLAY ÇIKARDI

Yapım şirketi tarafından anlaşılan ve saç-makyaj işlemlerini yürüten kuaförü beğenmeyen Evrim Alasya, kişisel hayatında gittiği kuaförünü sete getirmek istedi.

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