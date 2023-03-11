Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde diskalifiye: 'Dışarıda sevgilisi var'
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bir iddia ortaya atıldı. Damat adayı Çağrı, diğer damat adaylarından olan Batuhan'ın sevgilisi olduğunu iddia etti. Sunucu Öykü Serter ise açıklamanın ardından Batuhan'ın diskalifiye olacağını söyledi.
Son dönemlerin en çok izlenen yarışmalarından olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün gala gecesinde kirli çamaşırlar ortaya döküldü. 9 gelin adayı ve 9 damat adayının aynı evde 5 saat vakit geçirdiği programın bu haftaki eleme gecesinde damat adayı Çağrı ilginç iddialarda bulundu.
Haftanın popüler adayları Yaren ve Bilek oldu. Bu hafta yarışmaya veda eden yarışmacı ise gelin adaylarından Buse oldu. Gala gecesinde Çağrı, damat adaylarından Batuhan hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
BATUHAN İNKAR ETMEDİ
Çağrı, Batuhan'ın yarışma dışında hayatında biri olduğunu söyledi. Batuhan ise bunun karşısında eski kız arkadaşıyla görüştüğünü ama sevgilisi olmadığını belirtti. Öykü Serter ise görüntülerin çıkmasının ardından diskalifiye olacağını belirtti.
ÖYKÜ SERTER TEPKİ VERDİ
Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Öykü Serter ve Kısmetse Olur ekibi, Batuhan'ın belirttiği kız arkadaşına ulaştı ve görüştü. Telefonla görüşme sağladıktan sonra Öykü Serter'in “Biz nerden bilelim onun sana saplantılı olduğunu, seninle bir alakası olmamasına rağmen peşinden koşmadığını nasıl çözelim?” sözleri damga vurdu.