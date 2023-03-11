Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde diskalifiye: 'Dışarıda sevgilisi var'

ÖYKÜ SERTER TEPKİ VERDİ

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Öykü Serter ve Kısmetse Olur ekibi, Batuhan'ın belirttiği kız arkadaşına ulaştı ve görüştü. Telefonla görüşme sağladıktan sonra Öykü Serter'in “Biz nerden bilelim onun sana saplantılı olduğunu, seninle bir alakası olmamasına rağmen peşinden koşmadığını nasıl çözelim?” sözleri damga vurdu.