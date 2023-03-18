Kesik el sahnesi gündem olmuştu: Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Tartışmalı bir şekilde Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine Yargı’ya dahil olacak isim belli oldu.

Kesik el sahnesi gündem olmuştu: Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığı olaylı olmuştu. 

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Kesik el sahnesi gündem olmuştu: Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 2

Yapım şirketi ve senarist tarafından diziyi aniden bıraktığı yönünde eleştirilen Ak açıklama yapmış ve yapımı daha önce bilgilendirdiğini ancak yanıt alamadığını dile getirmişti.

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Kesik el sahnesi gündem olmuştu: Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 3

Pars Savcı'nın kaybolmasının ardından kesik elin ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine Yurdaer Okur diziye dahil olacak. Ünlü isim daha önce konuk oyuncu olarak diziye katılmıştı.

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Kesik el sahnesi gündem olmuştu: Yargı'da Savcı Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 4

48 yaşında olan Yurdaer Okur’un daha önce rol aldığı diziler arasında Yeter, Kefaret, Hakim, Kuruluş Osman ve Karadayı'da bulunuyor.

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