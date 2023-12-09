Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı
Kasım ayının en çok izlenen ve takip edilen dizileri belli oldu. Listenin zirvesindeki yapım dikkat çekti.
Box Office Türkiye, Kasım ayı boyunca prime time'da en yüksek reyting alan yerli dizileri derledi.
Prime timeda en yüksek reyting alan yerli diziler şöyle...
10.Şahane Hayatım (1. sezon) - 5,47
Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.
9. Yabani (1. sezon) - 5,73
Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.
8. Ömer (2. sezon) - 6,41
Ömer dizisi; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
7. Teşkilat (4. sezon) - 6,53
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
6. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (1. sezon) - 6,76
Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?
5. Yalı Çapkını (2. sezon) - 6,86
Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin reisi Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor.
4. Yargı (3. sezon) - 7,70
Korkunç bir cinayet vakası, dürütlüğü ile tanınan ve mesleğin en iyilerinden olan savcı Ilgaz ile inandığı doğrular uğruna sınırları zorlayan cevval bir avukat olan Ceylin'in yolunun kesişmesine neden olur. Katilin peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, bu süreçte birlikte hareket etmek zorunda kalır.
3. Kuruluş Osman (5. sezon) - 7,72
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.
2. Gönül Dağı (4. sezon) - 9,41
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Mustafa Becit, Ali Asaf Elmas, ve Teoman Gök'ün üstlenmekte.
1. Kızılcık Şerbeti (2. sezon) - 9,45
Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor.