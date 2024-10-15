Kanal D'de Bir İlk! Camdaki Kız'ın Yerine Gelen Dizi Duyuruldu
Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisi yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi kadar ilgi çekecek yeni bir diziyi daha yayımlayacağı öğrenildi. Yeni diziyle ilgili detaylar belli oldu.
Kanal D'de yeni bir dizi daha başlıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan diziyle ilgili detaylar belli oldu.
Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; Kanal D’de ekrana gelmeye hazırlanan, yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’ dizisinin afişi yayınlandı. Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ve 90’lı yılların Ankara’sında tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatacak olan dizinin afişi ‘Acıyı bal eyleyen annelerimize’ notuyla paylaşıldı.
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Annem Ankara’ üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı ‘Zuhal’in (Bergüzar Korel) hikayesini ekrana getirecek.
Gerçek bir hayat hikayesinden ekrana uyarlanan ‘Annem Ankara’, bir evin içindeki yalnız ama mücadeleci bir kadının yolculuğunu anlatacak. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.
Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!’
Yeni sezonda Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak dizinin başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’le birlikte ‘Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.
Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen ‘Annem Ankara’nın konusu şu sözlerle ifade ediliyor:
Her insanın yurdu annesidir derler. Ondan öte her toprağın yabancısıdır. Gök kubbede gün batımı belirip kaybolan, büyülü bir renktir insan. Bu hikaye de bizim kaybolan rengimizin hikayesiydi. Yurdumun ve insanın hikayesi.
‘Annem Ankara’ yakında Kanal D'de!