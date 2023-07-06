Kanal D, CNN Türk, NTV ve ajanslar... Medyada maaşlar belli oldu

Milyonlarca memurun beklediği zammın enflasyon oranlarına göre netleşmesinin ardından gözler diğer mesleklere çevrildi. İşte basın kuruluşlarında çalışanların ortalama maaşları...

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Kanal D, CNN Türk, NTV ve ajanslar... Medyada maaşlar belli oldu - Resim: 1

Medyaradar'da yer alan Radar Operatörü imzalı köşe yazısında basın kuruluşlarında çalışan emekçilerin ortalama maaşları derlendi. 

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Kanal D, CNN Türk, NTV ve ajanslar... Medyada maaşlar belli oldu - Resim: 2

Demirören Medya'da maaş ortalamaları şöyle:

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Kanal D, CNN Türk, NTV ve ajanslar... Medyada maaşlar belli oldu - Resim: 3

CNN Türk’te kameramanlar 13 bin TL ile 19 bin TL arasında

Muhabirler ise 14 bin TL ile 17 bin TL arasında

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Kanal D, CNN Türk, NTV ve ajanslar... Medyada maaşlar belli oldu - Resim: 4

Kanal D’de kameramanlar 16 bin TL ile 20 TL

Muhabirler ise 16 bin TL ile 25 bin TL arasında ücret alıyor.

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