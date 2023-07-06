Kanal D, CNN Türk, NTV ve ajanslar... Medyada maaşlar belli oldu
Milyonlarca memurun beklediği zammın enflasyon oranlarına göre netleşmesinin ardından gözler diğer mesleklere çevrildi. İşte basın kuruluşlarında çalışanların ortalama maaşları...
Medyaradar'da yer alan Radar Operatörü imzalı köşe yazısında basın kuruluşlarında çalışan emekçilerin ortalama maaşları derlendi.
Demirören Medya'da maaş ortalamaları şöyle:
CNN Türk’te kameramanlar 13 bin TL ile 19 bin TL arasında
Muhabirler ise 14 bin TL ile 17 bin TL arasında
Kanal D’de kameramanlar 16 bin TL ile 20 TL
Muhabirler ise 16 bin TL ile 25 bin TL arasında ücret alıyor.