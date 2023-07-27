Kahin dizi Simpsonlar bunu da bildi: Duyunca çok şaşıracaksınız
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar, bu kez Twitter'ın isminin ve logosunun X olarak değiştirilmesini önceden işlemiş olmasıyla gündeme geldi.
Kehanetleriyle ünlü dizi Simpsonlar, öngörülerine bir yenisini daha ekledi. Dizinin, Elon Musk'ın kararıyla Twitter'ın logosunun X işareti olarak güncellenmesini önceki bölümlerinde işlediği ortaya çıktı.
52 yaşındaki milyarder Elon Musk, Twitter'ı 2022 yılında satın aldığından beri birçok değişik yaptı. Bu değişikliklerin sonuncusu ise Twitter'ın adı ve logosu oldu.
Twitter'ın, kurulduğu 2006 yılından bu yana kullandığı, logosu ve ismi X olarak değiştirildi.
Geleceğe dair tahminleriyle bilinen Simpsonlar dizisinin bu değişimi de tahmin ettiği düşünülüyor. Dizinin 2012 yılındaki bir bölümünde Homer karakterinin Twittter'ın yeni logosuna benzer sembolü olan bir uygulama kullandığı görülüyor. Homer akıllı telefonunda gezinirken X logolu bir uygulama izleyicilerin dikkatini çekti.
DAVUT HEYKELİ
Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.
Çizgi dizinin hayranları, dizinin dünya gündemine yansıyan bir olayı daha öngördüğünü söyledi. Ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo’nun Davut (David) heykeliyle ilgili tartışmayı seneler önce işlediği savunuldu.
ABD'deki Tallahassee Classical School'da veliler, heykelin pornografik olduğu şikayetiyle müdürü işinden etmişti.
Hope Carrasquilla adlı müdür okulun yasa gereği genellikle 11 ve 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencilerine yıllık müfredatın küçük bir bölümünde Rönesans sanatı dersleri vermesi gerektiğini açıklamıştı. Carrasquilla üç velinin, Michelangelo'nun Davut'u üzerine bir bölüm içeren dersten çocuklarının rahatsız olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söylemişti.
Simpsonlar'ın 1990'da yayımlanan "Itchy & Scratchy & Marge" adlı bölümündeyse Marge Simpson, "Itchy & Scratchy" adlı çizgi filmin yaratıcılarına yapımdan şiddet öğelerini kaldırmalarını istiyor. Marge Simpson bunun ardından bir akvisitlerden oluşan bir örgüt kuruyor.
Ancak örgüt üyeleri daha sonra Simpsonlar'ın yaşadığı Springfield'a gelen Davut heykeline karşı bir imza kampanyası başlatılmasını istiyor.
Marge Simpson ise daha sonra bir haber programına katılıp heykelin "pantolonunu indirmiş bir adam değil bir sanat eseri olduğunu" savunuyor.
Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.
İşte Simpsonlar'ın diğer kehanetleri...
METAVERSE DÜNYASI
Çizgi filmin izleyicileri, Metaverse'in önceden tahmin edildiğine ikna oldu. İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, iddiaya göre 10 yıl önce Simpsonlar'da işlendi.