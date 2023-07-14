JustWatch açıkladı: Türkiye'nin en popüler dizi ve film platformu belli oldu
JustWatch, Türkiye'nin en popüler dizi ve film platformunu açıkladı. Paylaşılan verilere göre, BluTV, Türkiye'de zirvede yer almaya devam ediyor.
JustWatch, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin pazar payı raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre en popüler platformlar belli oldu.
JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre, BluTV, Türkiye'de zirvede yer almaya devam ediyor.
Netflix, Türkiye'de BluTV’nin ardından ikinci sırada yer aldı. JustWatch’un verilerine göre Netflix, 2023’ün ikinci çeyreğini yüzde 27’lik pazar payıyla kapattı. Platform, son çeyrekte de aynı pazar payına sahipti.
Yıllardır liderliğini sürdüren BluTV ise son üç aylık dönemde yüzde 38'lik pazar payına sahip oldu. Bu oran, 2021'in son çeyreğinde ise yüzde 42 idi. Geçtiğimiz çeyrekte ise yine yüzde 38 idi.