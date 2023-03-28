IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti!

Webtekno, Netflix Türkiye'de yayında olan farklı türlerdeki 49 diziyi IMDb puanlarına göre derledi.

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IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti! - Resim: 1

Dünyanın en büyük içerik izleme platformu olan Netflix, Türkiye'de hem dizi hem de film çekmeye devam ediyor. Pek çok ülkede, çok sayıda farklı dilde orijinal içerikler barındıran platform, her ne kadar TV gibi genele hitap eden bir çizgiye otursa da bazı kaliteli yapımlarıyla gündem olabiliyor. Webtekno, Netflix Türkiye'de yayında olan farklı türlerdeki 49 diziyi IMDb puanlarına göre derledi.

İşte IMDb puanlarına göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri…

1 51
IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti! - Resim: 2

49. Atiye

7,0

2 51
IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti! - Resim: 3

48. Sıcak Kafa

7,2

3 51
IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti! - Resim: 4

47. Aşk 101

7,4

4 51